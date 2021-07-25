تعرف على توصيات وزارة الصحة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا

وضعت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية عددا من التوصيات للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.

وتضمنت التوصيات التي وضعتها اللجنة العلمية ولجنة الوبائيات بالوزارة خلال اجتماعها مع وزير الصحة علي الزناتي إنشاء مراكز للعزل داخل جميع المؤسسات العلاجية، للرفع من السعة السريرية والتواصل مع العاملين بمراكز العزل والفلترة وحل مشاكلهم وتوزيع اللقاحات على جميع المراكز الصحية ونقاط التطعيم بالبلديات وداخل الإدارات الصحية وتفعيل قسم مكافحة العدوى في كل المراكز والمستشفيات والتوعية المجتمعية عن طريق برامج مباشرة في كل القنوات وزيادة القدرة اليومية للمعامل لإجراء التحاليل.

وبموجب التوصيات فإن لجنة الوبائيات هي المرجعية الوحيدة للمعلومات المتعلقة بالوباء، بعد الرجوع وأخذ الإذن من وزارة الصحة و لا توجد أي لجان خارج النظام الصحي مع التقيد بالنظام الصحي الوطني بشكل صارم، وفقًا لما حدده القانون والبدء في الجرعة الثانية من لقاح استرازينكا فور وصوله وطلب إعلان الطوارئ الصحية في البلاد، لتفعيل آليات مكافحة الوباء وفق القانون إيقاف العمل بمنظومة التطعيمات و القيام بحملة تطعيم خاصة بالعاملين بمراكز العزل والفلترة، أقسام الولادة، أقسام الطوارئ والمؤسسات التي بها تعامل مباشر مع الجمهور كما تم الاتفاق على مضاعفة الأسرة في مراكز العزل، ومضاعفة مخزون الأكسجين الطبي أربعة أضعاف. كما تم وضع خطط بديلة للتعاطي مع مشكلة انقطاع الأكسجين.