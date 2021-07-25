11 حالة كورونا في «عزل سرت» وزيادة ملحوظة في الإصابات في المدينة

أفاد رئيس قسم العزل المخصص للمصابين بفيروس كورونا في سرت، الدكتور عبدالله الأحول، أن عدد المصابين بالفيروس الموجودين حاليا بقسم العزل، وصل إلى 11 مريضا اليوم، بينهم حالات حرجة موجودة على أجهزة التنفس الصناعي وأخرى على أجهزة الأكسجين.

وأوضح الأحول، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، أن حالات الإصابة بكورونا في مدينة سرت زادت هذه الأيام بنسبة كبيرة، وغير مسبوقة.

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وناشد رئيس قسم العزل بسرت كافة العناصر الطبية في المدينة الالتحاق تطوعا بالعمل بقسم العزل.

من جهتة أكد منسق اللجنة الاعلامية لمكافحة فيروس كورونا بسرت، أن قسم العزل لا توجد به الإمكانيات اللازمة، وأن سعته الاجمالية لا تتعدى 13 سريرا، بينما لا تتوفر فيه سوى 10 أسرة فقط، كما لا يوجد قسم للحميات أو الفلترة.

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