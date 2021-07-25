«المنقوش» تقضي عطلة العيد مع عائلتها في أمريكا

أكد مصدر مقرب من حكومة الوحدة الوطنية، أن وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، قضت إجازة العيد مع عائلتها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ«الساعة 24»: “قضت «المنقوش»، إجازة عيد الأضحى، بصحبة أسرتها في الولايات المتحدة الأمريكية”.

وكانت صفحات ومواقع إلكترونية، أغلبها تتبع الإخوان، قد أطلقت حزمة من الشائعات عن نجلاء المنقوش، من بينها أن وزيرة الخارجية ذهبت لأمريكا للزواج، وهناك من روج إلى أن المنقوش في إجازة إجبارية لمدة 45 يوم بسبب عدم التزامها بالسياسات العامة للحكومة، والتي يمثلها رئيسها عبد الحميد الدبيبة وقيامها بتصرفات فردية بتعليمات ممن جاء بها للمنصب.

كما روجت الصفحات الإخوانية أن المنقوش، من المحتمل أن تعود لسابق عملها بالسفارة القطرية في الولايات المتحدة الأمريكية إذا لم يتم حل إشكاليتها مع مجلس الوزراء، لكن وزارة الخارجية أصدرت قبل العيد بيانا نفت فيه الأخبار التي تتحدّث عن استقالة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش من منصبها.

وقالت الوزارة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار العديد من الأخبار العارية عن الصحة حول وزارة الخارجية والتعاون الدولي على مواقع التواصل الاجتماعي مثل خبر صدور قرارات تعيين مستشارين في السفارات الليبية، وكذلك خبر تقديم وزير الخارجية لاستقالتها”.