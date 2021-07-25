بـ (31) حالة وفاة..مكافحة الأمراض يعلن (3845) حالة موجبة

أخبارليبيا24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأحد تسجيل عدد (3845) عينة موجبة بينها عدد (2891) حالة جديدة، وعدد (954) حالة مخالطة.

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه استلم أمس السبت عدد (10023 وأظهرت النتائج أن عدد (6178) عينة سالبة، ونسبة الحالات الموجبة (38.3 %).

وأشار المركز إلى أن العينات موزعة على المختبرات التالية :

1. المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (2024) عينة

2. المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (2366) عينة

3. مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (3300) عينة

4. مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (315) عينة

5. مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (141) عينة

6. مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (977) عينة

7. مختبر مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية والدرن عدد (64) عينة

8. مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (466) عينة

9. مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (437) عينة

10. المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (550) عينة

11. مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (44) عينة

12. مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (3) عينة

13. مختبر فرع المركز الوطني تازربو عدد (16) عينة

14. مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (163) عينة

15. مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (468) عينة

16. مختبر مصحة النفط طرابلس عدد (28) عينة

17. مختبر مركز سبها الطبي عدد (36) عينة

18. مختبر المعهد القومي للأورام صبراته عدد (219) عينة

19. مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس عدد (282) عينة

20. مختبر فرع المركز الوطني غدامس عدد (08) عينات

21. مختبر PCR مركز العزل زواره عدد (78) عينة

22. مختبر فرع المركز الوطني الجفرة عدد (22) عينة

23. مختبر فرع المركز الوطني ترهونة عدد (40) عينة

وأضاف المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :

1. طرابلس

عدد 1275 حالة جديدة

عدد 266 حالة مخالطة

2. بنغازي

عدد 17 حالة جديدة

3. مصراته

عدد 483 حالة مخالطة

4. جنزور

عدد 130 حالة جديدة

5. القره بوللي

عدد 26 حالة جديدة

6. زليتن

عدد 164 حالة جديدة

عدد 102 حالة مخالطة

7. السبيعة

عدد 5 حالة مخالطة

8. سبها

عدد 76 حالة جديدة

عدد 12 حالة مخالطة

9. الشاطئ

عدد 5 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

10. ام الأرانب

عدد 1 حالة جديدة

11. الزاوية الغرب

عدد 77 حالة جديدة

12. الزنتان

عدد 35 حالة مخالطة

13. الزاوية المركز

عدد 158 حالة جديدة

14. بني وليد

عدد 206 حالة جديدة

15. صبراته

عدد 63 حالة جديدة

16. الجفرة

عدد 68 حالة جديدة

17. العامرية

عدد 4 حالة جديدة

18. ترهونة

عدد 43 حالة جديدة

عدد 20 حالة مخالطة

19. تاورغاء

عدد 5 حالة جديدة

20. العجيلات

عدد 129 حالة جديدة

21. زواره

عدد 39 حالة جديدة

22. سرت

عدد 10 حالة جديدة

عدد 12 حالة مخالطة

23. وازن

عدد 5 حالة جديدة

24. القلعة

عدد 10 حالة جديدة

25. الخمس

عدد 5 حالة جديدة

26. درج

عدد 6 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

27. الجميل

عدد 34 حالة جديدة

28. قصر بن غشير

عدد 61 حالة جديدة

29. الماية

عدد 38 حالة جديدة

30. يفرن

عدد 1 حالة جديدة

31. السواني بن ادم

عدد 2 حالة جديدة

32. الرحيبات

عدد 9 حالة جديدة

33. العواتة

عدد 1 حالة جديدة

34. الحرابة

عدد 6 حالة جديدة

35. المعمورة

عدد 14 حالة جديدة

36. جادو

عدد 49 حالة جديدة

عدد 12 حالة مخالطة

37. زلطن

عدد 43 حالة جديدة

38. غدامس

عدد 4 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

39. السائح

عدد 1 حالة جديدة

40. طبرق

عدد 1 حالة جديدة

41. الحوامد

عدد 8 حالة جديدة

42. مسلاته

عدد 65 حالة جديدة

43. الرجبان

عدد 8 حالة جديدة

44. الكفرة

عدد 1 حالة جديدة

45. رقدالين

عدد 23 حالة جديدة

وأكد المركز أنه تم تسجيل عدد ( 887 ) حالة شفاء حسب المدن:

1. عدد 320 حالة في طرابلس

2. عدد 8 حالات في زلطن

3. عدد 15 حالة في قصر بن غشير

4. عدد 4 حالات في القلعة

5. عدد 112 حالة في بني وليد

6. عدد 7 حالات في وازن

7. عدد 11 حالة في الخمس

8. عدد 3 حالات في طبرق

9. عدد 8 حالات في سرت

10. عدد 8 حالات في الحوامد

11. عدد 1 حالة في الزنتان

12. عدد 12 حالة في العجيلات

13. عدد 10 حالات في درج

14. عدد 45 حالة في سبها

15. عدد 183 حالة في مصراته

16. عدد 140 حالة في الزاوية المركز

ولفت مركز مكافحة الأمراض إلى أنه تم تسجيل عدد ( 31 ) حالة وفاة:

1. عدد 1 حالة في زلطن

2. عدد 1 حالة في الجفرة

3. عدد 1 حالة في الشويرف

4. عدد 4 حالات في الجميل

5. عدد 3 حالات في قصر بن غشير

6. عدد 2 حالة في بني وليد

7. عدد 2 حالة في جادو

8. عدد 1 حالة في باطن الجبل

9. عدد 1 حالة في الزاوية الغرب

10. عدد 2 حالة في الخمس

11. عدد 2 حالة في طبرق

12. عدد 2 حالة في ترهونة

13. عدد 2 حالة في صبراته

14. عدد 6 حالات في مصراته

15. عدد 1 حالة في زليتن

وأفاد المركز أن إجمالي الإصابات “العدد التراكمي” 233449 حالة، والحالات النشطة 43719 حالة، والمتعافين 186355 حالة، والوفيات 3375 حالة.