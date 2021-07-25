الدبيبة يزور سبها ويستعد لعقد اجتماع وزاري في الجامعة

زار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، مدينة سبها لعقد اجتماع وزاري بقاعة الإدارة العامة لجامعة سبها.

جاء ذلك وفق ما أفاد المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا، في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

– بالصور: الدبيبة في زيارة ميدانية لمدينة مصراتة

– الدبيبة يزور مراكز العزل في زليتن ويتعهد بتلبية احتياجاتها «في أسرع وقت»

الدبيبة كان زار صباح أمس مراكز العزل في بلدية زليتن، حيث وقف على احتياجات مراكز العزل، وتعهد بتلبيتها في أسرع وقت ممكن.

كما زار رئيس الحكومة مصراتة أول من أمس، وأجرى فيها زيارة ميدانية، واطّلع الدبيبة، على المشاريع التي تحتاح صيانة وأخرى متوقفة منذ سنوات.

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