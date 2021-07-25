النجار: اللجنة العلمية العليا لمجابهة كورونا لم توص بحظر كامل داخل العاصمة

طرابلس – بوابة افريقيا الاخبارية – خاص |

25 July, 2021

قال الدكتور بدرالدين النجار رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في تصريح خاص لبوابة أفريقيا الإخبارية، أن اللجنة العلمية العليا لمجابهة وباء كورونا لم توص بحظر كامل داخل العاصمة طرابلس رغم ارتفاع عدد الحالات، و أن المركز أوصى بإقفال جزئي لأماكن تجمعات المواطنين المقاهي والمطاعم وبعض أماكن تجمعات المواطنين، لعدم انتشار المرض أكثر.

وأضاف النجار ان اجتماع اليوم مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية سيتبين ان كان هناك حظر جزئي أو كامل داخل العاصم.

وعن الحظر الذي قررته مدن صبراتة وصرمان والعجيلات والعزيزية قال النجار هو قرار من مجالس البلدية ولم يصدر من اللجنة العليا ولا مركز مكافحة الأمراض.

وكشف بدرالدين النجار انه من غير الالتزام بالإجراءات الاحترازية للمواطنين ستكلف حصد أرواح وإصابات أكثر لان المرض منتشر في كثير من الأحياء والمناطق داخل العاصمة وخارجها.