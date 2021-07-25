«الأرصاد»: طقس مستقر على معظم مناطق ليبيا

توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استقرار الطقس على معظم مناطق ليبيا اليوم.

وقال المركز في بيان اليوم، إن درجات الحرارة ستتراوح بين 28 و40 درجة مئوية.

رأس إجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة:

الطقس: السماء صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا يوم الغد على بعض المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين (32- 39) درجة مئوية.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مرادة:

الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب مع احتمال ظهور ضباب أثناء الليل، وفي الصباح الباكر على بعض مناطق الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (28- 35) درجة مئوية.

•الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

•الطقس: السماء صافية.

•الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (37- 40) درجة مئوية.

الكفرة- السرير- تازربو:

•الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

•الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (36- 39) درجة مئوية.

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