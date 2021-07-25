حملات تفتيشية على نقاط التطعيم الميدانية للتلقيح ضد كورونا في طرابلس

أخبارليبيا24- خاص

قال مدير مكتب الإعلام في مركز الرقابة على الأغذية والأدوية محمد الزيات اليوم الأحد إن الحملات التفتيشية على نقاط التطعيم الميدانية للتلقيح ضد فيروس كورونا للتأكد من مدى الالتزام بالإجراءات الصحية المطلوبة و المعتمدة لا تزال مستمرة بالعاصمة طرابلس.

وأوضح الزيات في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن مفتشو المركز قاموا بجولاتهم على النقاط للتفتيش على نقطة ميدان الشهداء وتمت معايرة درجات التبريد للقاح وكانت مناسبة مسجلة (-20 ْ)، ويوجد بديل للطاقة ( مولد كهربائي ).

وأفاد الزيات أنه تبين أن الطواقم تعمل بشكل منتظم وانسيابي، لافتاً إلى أن التهوية والإضاءة داخل الخيمة سيئة، وهناك ازدحام وعدم تنظيم وعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي في هذة النقطة.

وأضاف مدير مكتب الإعلام أنه تم إغلاق نقطة تطعيم حي الأندلس- جزيرة الدرن لعدم مطابقتها للإجراءات الصحية المعتمدة الخاصة بالتلقيح ضد فيروس كورونا.

وأكد الزيات، أنه تم إبلاغ الجهات المعنية بضرورة تغيير المكان إلى آخر يناسب حملة التطعيم، وعليهم بتغيير النقطة الميدانية لأخرى مطابقة سلامة لصحة المواطنين الراغبين بالتطعيم.