رئيس الحكومة يصل مدينة سبها

وصل اليوم الأحد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبه ووفد وزاري مرافق له لمدينة سبها.

وبين المكتب الإعلامي لبلدية سبها أن الدبيبه والوفد المرافق له وصلوا قبل قليل لمطار سبها الدولي.

وكان في استقبالهم عدد من مدراء الإدارات وعميد البلدية المكلف ابراهيم حامد الشاوش وعضو المجلس البلدي ابوبكر جماعة.

وكان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة أعلن الدبيبه سيعقد في مدينة سبها الاجتماع العادي الخامس لمجلس الوزراء كما سيقف على الصعوبات التي تواجه المدينة.