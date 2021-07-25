الدبيبة يستقبل نورلاند ومسؤولا بالخزانة الأميركية غدا في طرابلس

يلتقي رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، غدًا الإثنين، في طرابلس، المبعوث الخاص والسفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند، ونائب مساعد وزير الخزانة الأميركي إيريك ماير.

وبحسب بيان للسفارة الأميركية اليوم، فمن المقرّر أن يعقد الدبيبة وماير لقاءات ثنائية، فيما ستعقد اجتماعات أخرى بين مسؤولين ليبيين ودوليين على هامش اللقاء.

ومن المنتظر توقيع عقد اتصالات جديد بين شركة «هاتف» الليبية والشركة الأميركية «إنفينيرا».

– نورلاند: «برلين 2» مرر رسالة قوية حول الحاجة إلى إجراء الانتخابات في موعدها

ومطلع يوليو الجاري، قال نورلاند، إن مؤتمر برلين الثاني مرر «رسالة قوية للغاية حول الحاجة إلى إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، على النحو المبين من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي في 24 ديسمبر المقبل».

وتحدّث نورلاند، عبر وسائل الاتصال المباشر، خلال حفل افتتاح المركز الإعلامي للمفوضية الوطنية للانتخابات حينها، عن وجود «شعور ملموس بالزخم الذي بدأ يتزايد الآن».

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