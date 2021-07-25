انقطاع الكهرباء عن مدن بالمنطقة الشرقية.. والسبب

أعلنت الشركة العامة للكهرباء انقطاع التيار عن العديد من المدن في الشرق الليبي وزيادة ساعات طرح الأحمال بسبب خروج الوحدة الأولى بمحطة إنتاج السرير عن العمل.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء التابعة للحكومة الليبية عبر مكتبها الإعلامي أن خروج الوحدة الأولى بمحطة إنتاج السرير عن العمل أدى إلى فقدان إنتاج الكهرباء عن كامل المحطة واشتغال ثلاث مراحل من المخطط الدفاعي Defence Plan على الجناح الشرقي للشبكة الكهربائية وانقطاع الكهرباء عن العديد من المدن بالشرق الليبي وزيادة ساعات طرح الاحمال.

وبينت الشركة العامة للكهرباء أن المهندسون يعملون في الوقت الحالي على حل المشكلة وإعادة الوحدة الأولى بمحطة إنتاج السرير للعمل.