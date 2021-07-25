«الأرصاد» تحذر من رياح نشطة على ساحل درنة

حذّر المركز الوطني للأرصاد الجوية، من رياح بحرية إلى شمالية غربية نشطة اليوم، تصل سرعتها إلى 25 عقدة على ساحل درنة.

كما حذر المركز في نشرة الصيد البحري الصادرة، اليوم الأحد، من رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية غدًا على الساحل الممتد من الخليج إلى شحات، بينما تكون شرقية إلى جنوبية شرقية مساء الغد على الساحل من زوارة الى طرابلس.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت:

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

الرياح شمالية شرقية تتحول تدريجيًا إلى جنوبية شرقية، سرعتها بين 5 و20 عقدة، تصل مساء الغد إلى 25 عقدة على الساحل من زوارة إلى طرابلس.

ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر يصل مساء الغد إلى 1.50 متر على الساحل من زوارة إلى طرابلس.

البحر هادئ إلى خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب، مساء الغد، على الساحل من زوارة الى طرابلس.

درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية فيما ستكون الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الساحل الممتد من الخليج إلى شحات، وتكون بحرية إلى شمالية غربية على باقي الساحل، سرعتها بين 5 و20 عقدة، تصل صباح اليوم إلى 25 عقدة على ساحل درنة، وظهر الغد على الساحل الممتد من الخليج إلى شحات.

ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر، يصل ما بين 2 و2.50 متر على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق.

البحر قليل الاضطراب الى خفيف الموج.

درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية، وتكون الرؤية جيدة.

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