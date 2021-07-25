المصارف التجارية تعاود فتح أبوابها أمام المواطنين

تباشرُ المصارف التجارية في عموم البلاد، اليوم الأحد، فتح أبوابها من جديد للزبائن، وذلك لاستئناف العمل، بعد عطلة عيد الأضحى.

وقد دعت إدارة مصرف النوران في وقت سابق، كافة عملائها الراغبين بالقيام بعمليات سحب للتوجه إلى كافة فروعها، فور انتهاء عطلة العيد، وذلك وفقًا لتعليمات إدارة الرقابة على النقد والمصارف في المصرف المركزي.

وكانت المصارف التجارية قد رفعت سقوف السحب قبيل العيد إذ تراوحت بين 2000 و5000 دينار للفرد.

وقال مختار الطويل مدير إدارة الرقابة على النقد والمصارف في المصرف المركزي خلال تصريح سابق لقناة 218 إن إدارة الإصدار عززت خزائن المصارف بالأموال لتغطية الطلب.

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