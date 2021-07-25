بعد 7 سنوات على اختفائه.. منظمة حقوقية تطالب بكشف مصير عبد المعز بانون

جددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا مطالبتها بالكشف عن مصير الناشط المدني عبد المعز بانون بعد مرور سبع سنوات على اختفائه.

وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان لها بمناسبة ذكرى مرور سبع سنوات على اختفاء بانون إنه اختفى في 25 يوليو 2014 في ظروف غامضة، عندما هاجمه مسلّحون أمام بيته فجرًا، ليتم اقتياده إلى جهة غير معلومة حسب شهادة عائلته، وإلى يومنا هذا لم ترد أي معلومات عنه حتى أصبحت قضيته محلّ نسيان.

وبينت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن بانون من الناشطين المدنيين الذي يدعون إلى قيام الدولة بعيدا عن التشكيلات المسلّحة، حيث كان يدعو باستمرار إلى جمع السلاح وحل كافة التشكيلات المسلحة، وتكوين جيش وطني يحمي الوطن والمواطن.