جامعة مصرية تستقبل 30 طفلاً ليبياً مصاباً بعيوب خلقية لعلاجهم مجاناً

استقبل الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط المصرية 30 طفلاً ليبياً بصحبة ذويهم وذلك في أول أيام انطلاق القافلة الطبية التي تنظمها مؤسسة عملية الابتسامة – مصر لعلاج العيوب الخلقية الخاصة بالأطفال المصابين بالشفاه الأرنبية وشق سقف الحلق.

وذلك بحضور الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية ، ومديرها التنفيذي الدكتور إيهاب فوزي ، والدكتور محمد الشاذلي رئيس قسم جراحة التجميل والحروق بالجامعة والمدير الاقليمى لمؤسسة عملية الابتسامة العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأستاذ عرفة أبو العلا مدير عام قطاع المدن الجامعية .

وأكد رئيس جامعة أسيوط، في بيان له، على خالص ترحيبه بالأشقاء الليبيين مؤكداً على تسخير كافة إمكانيات الجامعة من أجل توفير لهم أقصى درجات الرعاية خلال إقامتهم بأسيوط.

وأشاد رئيس جامعة أسيوط فى تصريح له برسالة مؤسسة عملية الابتسامة – مصر ودورها الطبى الهام والمتخصص في مجال علاج العيوب الخلقية عند الأطفال المصابين بشق سقف الحلق والشفاه الأرنبية وهو ما كان دافعاً لإدارة الجامعة لتخصيص مقر خاص بها فى مركز علاج شق سقف الحلق بمستشفى الأطفال الجامعي .

وكشف الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم توفير 30 غرفة لإقامة الأطفال الليبيين وذويهم والذي يبلغ عددهم نحو 71 فرداً بمبنى الإسكان الفاخر بقطاع المدينة الجامعية وذلك استضافة كاملة ومجانية خلال فترة إقامتهم مع توفير الوجبات الغذائية اللازمة لهم خلال تلك الفترة .

وصرح الدكتور محمد الشاذلي رئيس قسم جراحة التجميل والحروق بالجامعة والمدير الاقليمى لمؤسسة عملية الابتسامة العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تلك القافلة الطبية تأتى في إطار اتفاقية التعاون المشتركة مع المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم واليونسيف وذلك دعماً وتضامناً مع الأخوة الأشقاء فى دولة ليبيا حيث تم وصول الأسر الليبية إلى مطار أسيوط قادمين فى طائرة خاصة من مطار بنغازى مخصصة للقافلة.

وأوضح الدكتور محمد الشاذلي أن نشاط القافلة يتضمن علاج الأطفال المصابين بذلك النوع من العيوب الخلقية القادمين من ليبيا والدول العربية الشقيقة إلى جانب الأطفال المصريين المصابين بالشفاه الأرنبية وشق سقف الحلق من مختلف المحافظات مع استقبال فريق طبي من 7 أطباء من ليبيا تحت إشراف الدكتور نبيل سعد من مكتب وزارة الصحة الليبية وذلك للتدريب على ذلك النوع من العمليات.

مضيفاً أنه من المقرر أن يتم تنفيذ القافلة بأيدي فريق طبي دولي متكامل من متطوعي مؤسسة عملية الابتسامة الدولية من مختلف دول العالم كالولايات المتحدة الأمريكية وايطاليا والسويد وكندا وبمشاركة فريق طبي مصري من متطوعي عملية الابتسامة بمصر في تخصصات جراحات التجميل والتخدير والأطفال والأسنان والتخاطب والتمريض وبالتعاون مع الفريق الإداري والتمريض بمستشفى أسيوط الجديدة مقر العمليات الجراحية للقافلة وذلك إلى جانب متطوعي المؤسسة من التخصصات المعاون مثل الإحصاء الطبي والتصوير والعلاج والدعم النفسي .