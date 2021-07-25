شركة رأس لانوف تعلن وقف الرحلات منها وإليها ومنع دخول الشركة إلا بعد تحليل كورونا

أعلنت شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز إيقاف كافة الرحلات البرية والجوية من وإلى رأس لانوف اعتباراً من اليوم الأحد، وذلك في إطار حزمة جديدة من الإجراءات الاحترازية اتخذتها الشركة لمجابهة جائحة كورونا.

كما منعت الشركة دخول أي مستخدم للمجمع الصناعي عند عودته من الخارج، إلا بعد إجراء تحليل الكشف عن فيروس كورونا عبر قسم الصحة المهنية أو الجهات المعنية والمكلفة بالخصوص بالدولة وإحضار ما يثبت ذلك، وفق تعبيرها.

كما طالبت الشركة الإدارة العامة للعمليات بضرورة التنسيق الفوري لتحديد الأعداد المطلوب تواجدهم داخل مواقع العمل الفعلية، وفي الحد الأدنى بما لا يتجاوز 25‎%‎ من العدد الإجمالي بالشكل الذي يضمن استمرار العمليات التشغيلية والصيانة المبرمجة والضرورية فقط في كل إدارة من الإدارات التابعة، مع ضرورة تفعيل العمل التناوبي.

وجاء في بيان الشركة أيضاً، منع دخول كافة مواقع الشركة برأس لانوف وطرابلس وبنغازي إلا بالكمامة، وإيقاف العمل بالنقل الجماعي نهاراً، مشددة على أهمية التباعد الجسدي في كافة وسائل النقل الجماعي، على أن يكون مشرف الوردية بقسم الحركة وسائق الحافلة هما المسؤولين عن تنفيذ هذه الإجراءات.

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