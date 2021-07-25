تسجيل 509 إصابات بفيروس كورونا في مصراتة وحالتي وفاة

أعلنت اللجنة العليا لمواجهة جائحة فيروس «كورونا» المستجد في بلدية مصراتة عن تسجيل 509 إصابات بفيروس كورونا، وحالتي وفاة أمس السبت.

وقالت اللجنة، في بيان اليوم الأحد، إنها سجلت 984 مسحة أظهرت التحاليل المعملية لها إصابة 509 حالات، فيما دخلت 5 حالات مركز العزل الصحي الأورام، و4 حالات خروج،

وتوزعت حالتي الوفاة على مركز العزل الصحي الأورام، و مركز العزل الصحي زريق.

ووفق البيان فإن إجمالي الحالات داخل مركزي العزل تصل إلى 47 حالة، منها 13 حالة في العناية، و11 حالة غسيل كلوي.

– «مكافحة الأمراض» يعلن تسجيل 3845 إصابة بفيروس «كورونا» و31 وفاة

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 3845 إصابة بفيروس «كورونا» المستجد، في عموم ليبيا، أمس السبت، و887 حالة شفاء، و31 وفاة.

وأضاف المركز أنه تسلم 10023 عينة لتحليلها في مختبراته، حيث أظهرت نتائجها 6178 عينة سلبية، فيما تأكدت إصابة 3845 حالة بنسبة 38.3%، منها 2891 حالة جديدة و954 حالة مخالطة.

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