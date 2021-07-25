من سبها.. الدبيبه: لا حرب بعد اليوم

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبه أنه لا حرب بعد اليوم سواء في سبها أو غيرها .

وبين الدبيبه في كلمته خلال ترأسه اجتماع الحكومة بمدينة سبها إن الحكومة تعمل على استكمال خططها لحفظ الأمن ومكافحة الجريمة والإرهاب في الجنوب مبينا أن الحكومة تعمل على دعم خطة تأمين الجنوب وتوفير المساعدات اللازمة لمديريات المنطقة

وأوضح الدبيبه أن ما يعانية الجنوب هو نتاج سنوات الانقسام وأنه على تواصل دائم مع ممثلي الجنوب.

وأشار إلى أن الحكومة تعول على صندوق إنماء الجنوب في تكوين الجنوب الجديد الذي عانى من التخريب مؤكدا العمل على توفير الخدمات الأساسية ومعالجة المختنقات في الجنوب مبينا أنه جرى توفير الوقود في أغلب المناطق بالجنوب ولازال العمل مستمر لتوفيره بشكل انسيابي

ولفت الدبيبه إلى أنه سيتم توفير لقاح كورونا للجميع بدون استثناء