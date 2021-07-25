«الدبيبة» يصل سبها لعقد أول اجتماع وزاري بالمدينة

وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مدينة سبها، لعقد الاجتماع الوزاري الخامس بقاعة الإدارة العامة لجامعة سبها، وتفقد أوضاع المدينة.

جاء ذلك وفق ما أفاد المركز الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقبل وصول الدبيبة، وصل الوفد الوزاري، إلى مطار سبها الدولي، وكان في استقباله بمطار المدينة “رمضان ابوجناح” نائب رئيس الحكومة وعميد بلدية سبها ، وأعضاء المجلس البلدي، وعدد اعيان وحكماء المدينة.

والأربعاء الماضي، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، أن مجلس الوزراء برئاسة الدبيبة سيعقد اجتماعه العادي الخامس للعام الجاري في مدينة سبها اليوم، الأحد.

وقال جمعة إن عقد الاجتماع العادي الخامس للعام الجاري في سبها يهدف إلى الوقوف على الصعوبات والتحديات والمختنقات التي تشهدها المدينة.