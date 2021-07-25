بالصور: الدبيبة يصل سبها لعقد اجتماع مجلس الوزراء لأول مرة بالمدينة

وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، والوفد الوزاري المرافق له ظهر اليوم الأحد، إلى مدينة سبها، لعقد اجتماع مجلس الوزراء للمرة الأولى في المدينة، وتفقد أوضاعها.

وكان في استقبال الوفد بمطار المدينة النائب رمضان أبوجناح، وعميد بلدية سبها، وأعضاء المجلس البلدي، وعدد من أعيان وحكماء المدينة، وفق المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

– الدبيبة يزور سبها ويستعد لعقد اجتماع وزاري في الجامعة

والأربعاء الماضي، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، أن مجلس الوزراء برئاسة الدبيبة سيعقد اجتماعه العادي الخامس للعام الجاري في مدينة سبها اليوم، الأحد.

وقال جمعة إن عقد الاجتماع العادي الخامس للعام الجاري في سبها يهدف إلى الوقوف على الصعوبات والتحديات والمختنقات التي تشهدها المدينة.

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