وزير الصحة: 916 ألف مواطن سجلوا في منظومة التطعيم ضد فيروس كورونا

قال وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة على الزناتي، إن 916 ألف مواطن سجلوا في منظومة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

وتوقع الزناتي، في مؤتمر صحفي من سبها، حيث يعقد مجلس الوزراء اجتماعه لأول مرة في المدينة، توريد نحو مليون جرعة من أنواع مختلفة من اللقاحات.

– بالصور: الدبيبة يصل سبها لعقد اجتماع مجلس الوزراء لأول مرة بالمدينة

وفي وقت سابق من اليوم، وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، والوفد الوزاري المرافق له، إلى مدينة سبها، لعقد اجتماع مجلس الوزراء للمرة الأولى في المدينة.

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