التميمي: روسيا أكدت لنا ضرورة إجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة

أكد الفريق خيري التميمي عضو اللجنة العسكرية 5+5 بالجيش الوطني الليبي، أن اجتماعات موسكو كانت مثمرة .

وأضاف الفريق خيري التميمي، بحسب ما نقل عنه مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي اللواء خالد المحجوب، في إيجاز صحفي على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أن الجانب الروسي أكد دعمه للاستقرار في ليبيا وضرورة إجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة وتفكيك المجموعات المسلحة وذلك وفق اتفاقية جنيف الخاصة بوقف إطلاق النار وفقا لما توصلت اليه لجنة 5+5العسكرية ، وكذلك ضرورة إقامة الانتخابات في موعدها المحدد في 24 ديسمبر من العام الجاري.

والأربعاء الماضي، بعث القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر وفدًا عسكريًا إلى روسيا برئاسة مدير مكتبه الفريق خيري التميمي عضو لجنة 5+5 العسكرية.