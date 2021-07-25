طقس مستقر على معظم مناطق ليبيا

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا، خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الأحد.

وأشار في الملخص العام إلى أن الطقس سيبقى مستقرا على معظم مناطق ليبيا، بينما ستكون تفاصيل الطقس كالتالي:

رأس اجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة:

•الطقس: السماء صافية.

•الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة، إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا يوم غد، على بعض المناطق الساحلية.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (32- 39) مْ.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

•الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال ظهور ضباب أثناء الليل، وفي صباح الباكر على بعض مناطق الجبل الأخضر.

•الرياح: شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (28- 35) مْ.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:

•الطقس: السماء صافية.

•الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (37- 40) مْ.

الكفرة – السرير – تازربو:

•الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

•الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (36- 39) مْ.

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