وزير الداخلية يطالب بتخصيص 500 مليون دينار لدعم مديريات الأمن في الجنوب

طالب وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية العميد خالد مازن، مجلس الوزراء بتخصيص 500 مليون دينار من أجل توفير الدعم اللازم لمديريات الأمن في المنطقة الجنوبية وتمكينها من القيام باعمالها في حفظ الأمن بالمنطقة.

وأضاف مازن خلال كلمته في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بمدينة سبها، اليوم الأحد، أن مديريات أمن الجنوب بحاجة إلى الدعم «في كل شيء»، مشيرا إلى أن مراكز الشرطة بدأت هذه الأيام في مدينة سبها العودة إلى ممارسة أعمالها بشكل طبيعي وكذلك مديرية أمن سبها بعد صيانتها وتوفير بعض احتياجاتها.

وقال مازن إن تأمين زيارة حكومة الوحدة الوطنية وعقد الاجتماع العادي الخامس لمجلس الوزراء في مدينة سبها جرى من قبل مكونات الوزارة، مشيدا بجهود مديرية أمن سبها والجهات الأمنية التابعة لها للقيام بمهامها المنوطة بها.

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