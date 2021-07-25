مركز الفلترة بـ براك الشاطئ يطالب بإعلان حالة الطوارئ القصوى وتطبيق الحظر الكامل

أخبار ليبيا 24

قال مركز الفلترة ببلدية براك الشاطئ أنه سجل زيادة كبيرة ومخيفة في عدد الإصابات بفيروس كورونا بين سكان البلدية والبلديات المجاورة.

وأوضح المركز في بيان له، أن سجلات المترددين على المركز بداية من يوم السبت الموافق لـ 16 من يوليو وحتى الـ 21 من ذات الشهر تم أخذ 207 عينة كانت 107 منها موجبة، في حين سجل المركز عدد 5 حالات وفاة.

وأكد المركز أنه يتم متابعة الحالات التي في الحجر المنزلي عن طريق الطاقم الطبي، مشيرا إلى أن تفشي الفيروس نتيجة لتهاون الموانين في تطبيق التباعد الاجتماعي واتخاذ الإجراءات الاحترازية.

وأوضح المركز أنه أرسل عينات للمختبر المركزي في طرابلس للتأكد من دخول الطفرة الهندية للبلدية من عدمه.

وطالب البيان بضرورة إعلان حالة الطوارئ القصوى داخل نطاق بلدية براك الشاطئ وتطبيق الحظر الكامل لمدة عشرة أيام للحد من الانتشار ولـ إيقاف سريان العدوى بين المواطنين.

ودعا البيان إلى ضرورة مخاطبة وزارة الصحة بشكل عاجل لإرسال قوافل طبية للبلدية لتسيير العمل داخل مركز العزل على ألا يقل عملها عن شهرين في حالة عدم إمكانية بقائهم بصورة مستمرة بالمركز متوقعا تدهور الحالة الصحية للمصابين وزيادة الإصابات.

كما طالب البيان بضرورة توفير المعدات الطبية لفريق العمل بالمركز، وصرف المستحقات الخاصة بالعاملين.