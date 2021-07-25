وزيرة العدل تطالب بتعديل أو إلغاء قانون الحراسة

طالبت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية المستشار حليمة عبدالرحمن، خلال اجتماع مجلس الوزراء العادي الخامس، بتعديل أو إلغاء قانون الحراسة رقم (36) لسنة 2012 الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي السابق؛ وذلك «لأن بعض الأمور في القانون وُضعت دون قرائن قوية ودون معايير مناسبة حيال الأشخاص المستهدفين بالقانون».

وأضافت الوزيرة أن القانون بصيغته الحالية يمنح مجلس الوزراء إمكانية إضافة من يراه من الأشخاص تحت طائلة القانون متى شاء، مشيرة إلى أن «تعديل القانون يبقى في أضيق نطاق»، لكنها ترى «إلغاء هذا القانون».

وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، معلقًا على ما طرحته وزيرة العدل خلال اجتماع مجلس الوزراء إنه شخصيًّا تضرر من هذا القانون، لكنه لجأ للقضاء الذي أصدر حكمًا لصالحه، مطالبًا وزيرة العدل بتقديم مقترح بشأن تعديل القانون خلال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء.

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