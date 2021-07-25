الفريق التميمي: اجتماعات موسكو مثمرة وروسيا تؤكد دعمها للاستقرار في ليبيا

أخبار ليبيا 24

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة، اللواء خالد المحجوب نقلا عن مدير مكتب القائد العام الفريق خيري التميمي إن اجتماعات موسكو كانت مثمرة.

وأوضح المحجوب عبر حسابه بـ فيسبوك أن الفريق التميمي أكد دعم الجانب الروسي للاستقرار في ليبيا وضرورة إجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة وتفكيك المجموعات المسلحة وذلك وفق اتفاقية جنيف الخاصة بوقف إطلاق النار ووفقا لما توصلت إليه لجنة 5+5 العسكرية.

وأشار المحجوب إلى أن الجانب الروسي أكد أيضا على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد .

وكان القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، بعث الأيام الماضية وفدا عسكريا إلى جمهورية روسيا الاتحادية برئاسة مدير مكتبه عضو اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 الفريق خيري التميمي.