علي أوحيدة: الأزمة الليبية قابلة للتمدد

رأى الكاتب الصحفي علي أوحيدة أن الأزمة الليبية مرشحة للتمدد والاتساع.
وقال أوحيدة في تغريدة على “تويتر”، رصدتها “الساعة 24″، “بداية أعمال لقاء روما لرسم إطار تنظيم الانتخابات والسؤال المطروح بين الجميع، كيف يتم التأكد من احترام نتائج أي انتخابات”.
وأضاف الكاتب: “الأمم المتحدة وأنصار المليشيات يسربون من الآن أن الأمر لا بد أن يجري على مراحل”.
وتابع: “الأزمة مرشحة لأن تتمدد كما يتمدد الفساد والاحتلال وصمت الشعب ”.
وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش أعلن في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي أن اجتماعاً ليبيا سيُعقد في روما، فيما تتمتع دبلوماسية روما بعلاقات جيدة جدًا مع جميع الأطراف في البلاد وعليها استغلال ذلك للتوصل لحل.
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