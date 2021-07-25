علي أوحيدة: الأزمة الليبية قابلة للتمدد

رأى الكاتب الصحفي علي أوحيدة أن الأزمة الليبية مرشحة للتمدد والاتساع.

وقال أوحيدة ‏في تغريدة على “تويتر”، رصدتها “الساعة 24″، “بداية أعمال لقاء روما لرسم إطار تنظيم الانتخابات والسؤال المطروح بين الجميع، كيف يتم التأكد من احترام نتائج أي انتخابات”.

وأضاف الكاتب: “الأمم المتحدة وأنصار المليشيات يسربون من الآن أن الأمر لا بد أن يجري على مراحل”.

وتابع: “الأزمة مرشحة لأن تتمدد كما يتمدد الفساد والاحتلال وصمت الشعب ‎”.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش أعلن في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي أن اجتماعاً ليبيا سيُعقد في روما، فيما تتمتع دبلوماسية روما بعلاقات جيدة جدًا مع جميع الأطراف في البلاد وعليها استغلال ذلك للتوصل لحل.