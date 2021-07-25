الدبيبة يصل سبها لعقد أول اجتماع وزاري بالمدينة ويطلع على أوضاع المدينة والمشاريع المتوقفة بها

وتفقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد خلال زيارته لمدينة سبها، أوضاع المدينة والمشاريع المتوقفة بها رفقة نائب رئيس الوزراء السيد رمضان أبوجناح.

وخلال تفقده لمبنى قاعة الشعب (سابقاً) والذي تعرض للتدمير نتيجة لحروب سابقة، أعطى الدبيبة تعليماته بضرورة إعداد المقايسات اللازمة لإعادة تأهيل القاعة وصيانتها لتستطيع المدينة الاستفادة منها.

ووصل الدبيبة مدينة سبها، لعقد الاجتماع الوزاري الخامس بقاعة الإدارة العامة لجامعة سبها، وتفقد أوضاع المدينة.

جاء ذلك وفق ما أفاد المركز الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقبل وصول الدبيبة، وصل الوفد الوزاري، إلى مطار سبها الدولي، وكان في استقباله بمطار المدينة رمضان ابوجناح نائب رئيس الحكومة وعميد بلدية سبها ، وأعضاء المجلس البلدي، وعدد اعيان وحكماء المدينة.

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