المريمي: مجلس النواب سيعقد جلسة رسمية غدا الاثنين لمناقشة الميزانية وقانون الانتخابات والدوائر الانتخابية

أوضح المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي، اليوم الأحد، أن مجلس النواب سيعقد جلسة رسمية غدا الاثنين لمناقشة الميزانية وقانون الانتخابات والدوائر الانتخابية.

المريمي، وفي تصريحات صحفية، أشار إلى أن اللجنة المكلفة من مجلس النواب تعقد جلستها في إيطاليا مع المفوضية العليا للانتخابات وحضور البعثة الأممية لإعداد قانون انتخاب الرئيس بدعم أوروبي للمساعدة في تقريب وجهات النظر، مؤكداً أن تمرير الميزانية بعد الاتفاق الحاصل في الجلسة السابقة يحتاج لاكتمال نصاب قانوني وهو 120 نائبا.

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