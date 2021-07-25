المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط: ليبيا هي أولوية ونحن منخرطون بقوة وفاعلية لتجنب خروج الأزمة الحالية عن نطاق السيطرة

كشف المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لويس ميجيل بوينو، اليوم الأحد، عن موقف الاتحاد الأوروبي من الوضع في ليبيا.

بوينو، وفي حوار صحفي مع موقع “اليوم السابع” المصري، قال: “ليبيا هي أولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي ونحن منخرطون بقوة وفاعلية لتجنب خروج الأزمة الحالية عن نطاق السيطرة، لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية”.

وتابع: “إن الطريقة الوحيدة لحل الأزمة في ليبيا هي من خلال العملية السياسية وليس بالوسائل العسكرية، وفي هذا المنعطف الحاسم، هناك فرصة مناسبة للغاية للتطلع إلى الأمام ورؤية كيف يمكننا جميعًا مساعدة ليبيا على تعزيز هذا التقدم الكبير، هذه فرصة تاريخية لا يمكن أن تضيع”.

واستكمل: “ولتجنب ذلك، علينا معالجة أولويتين: تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر المقبل، وهي ضرورية لاستكمال المرحلة الانتقالية وتشكيل حكومة شرعية بالكامل، والتطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، والذي يتضمن الانسحاب السريع لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة، ونحن، في الاتحاد الأوروبي، مستعدون لمزيد من الانخراط في كلا الغرضين”.

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