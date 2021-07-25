رحيل أردوغان وحليفه.. هاشتاج يتصدر تويتر في تركيا

تصدر هاشتاج “لن نصوت لكم” موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في تركيا، الجمعة، إذ طالب رواد الموقع المشاركون في الوسم برحيل “تحالف الجمهور” الذي يضم حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان، وحزب الحركة القومية برئاسة دولت بهتشلي، عن الحكم.

وغرد نحو 30 ألف مواطن تركي تحت وسم لن نصوت لكم، حتى الآن، وقال أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي، موجهًا حديثه لأردوغان: “ستأخذ مكانك في صفحات التاريخ المغبرة، صدقني هذا قريب”.

ونشر آخر مقطع فيديو لأردوغان وهو يستخف بآلام مواطني مدينة ريزا التركية، الذين تعرضوا للفيضانات بالأمس، بتوزيع عبوات الشاي عليهم، وقال، “ليس هناك تصويت لك أو ما شابه”.

ونشر بعض المستخدمين صورة تجمع أردوغان والحليف الأصغر دولت بهتشلي، مع تعليق “في الصورة المرفقة (تحالف الجمهور)، ليس هناك تصويت أو ما شابه”.

وأكدت شركة آريا لاستطلاعات الرأي، أن حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان، وحزب الحركة الحركة القومية برئاسة دولت بهتشلي، ينهاران أمام تحالف الأمة، إذ تنخفض نسب التصويت مؤخرًا لهما.

وفي استطلاع أجرته الشركة لرصد شعبية الأحزاب السياسية التركية، حصل حزب العدالة والتنمية على 32.2 % من الأصوات فقط، وحزب الحركة القومية على 10% من الأصوات.

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