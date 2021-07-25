جهاز النهر: إصلاح تسريب خط المنطقة الشرقية قد يستغرق 60 يومًا ومنسوب المياه سيقل خلال الفترة المقبلة

أكد مدير قسم الإعلام بجهاز النهر الصناعي صلاح الساعدي، أن فرق العمل حاليا تقوم بعلاج تسريب المياه بالخط الناقل من الجنوب إلى المنطقة الشرقية “تازربو – بنغازي”، والذي حدث به انفجار مساء يوم الخميس الماضي، مشيرًا إلى أن السبب الحقيقي للتسريب غير معروف حتى الآن.

الساعدي، وفي تصريحات لقناتنا، أشار إلى أن رئاسة جهاز النهر عقدت اجتماعًا موسعًا اليوم ضم كل الخبراء والمختصين والفنيين بجهاز النهر لمناقشة الإخفاق وأسباب التسريب وطرق الإصلاح، لافتا إلى أنه تم وضع عدة سيناريوهات للتعامل مع الأزمة، وأن وزارة المياه تتابع مع الجهاز لحظة بلحظة.

وأوضح أنه تم وقف ضخ المياه إلى الأنبوب الذي وقع به الخلل والبالغ قطره 4 أمتار، كما تم سحب المياه بالأنابيب المحيطة، تمهيدا لتجفيف المنطقة التي تحولت إلى برك مليئة بالمياه المسربة، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال أيام قليلة معرفة السبب الحقيقي للتسريب وما إذا كان نتيجة خلل فني أم بفعل فاعل، مرجحًا أن يكون خللا فنيا وليس ناتجا عن عمل عدائي.

وأضاف أنه تم وضع عدة سيناريوهات بدأت بتوجيه الدعم الكامل وتذليل الصعوبات وتوفير كافة الاحتياجات من معدات وآليات، والتي تم نقلها إلى المنطقة لبدء العمل على إصلاح الأنبوب.

وعن أضرار التسريب وما إذا كان سيؤثر على تدفق المياه للمنطقة الشرقية، أشار إلى وجود خطين ناقلين للمياه من الجنوب، حيث تم وقف التدفق عن الأنبوب المسرب ونقل المياه إلى المسار الآخر، مؤكدًا أن المياه لن تنقطع بشكل كامل ولكن قد تشهد نوعا من ضعف الإمداد.

ونفى ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أن المياه سوف تنقطع بالكامل مؤكدًا أن هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، مطالبًا المواطنين بالتعاون مع إدارة الجهاز عن طريق ترشيد الاسنهلاك والمحافظة على المياه قدر الإمكان حيث سيقل منسوب المياه خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الإصلاح الكامل للخط الناقل قد يستغرق بين 45 و60 يوم عمل تشمل الحفر على الأنابيب وإخراجها واستبدالها بأنابيب أخرى، مشيرا إلى أن النهر تعرض من قبل لعمليات اعتداء وسرقة وتخريب.

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