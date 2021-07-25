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المطالبة بتزويد مراكز العزل بالأوكسجين الطبي ببلدية طرابلس

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

طالبت بلدية طرابلس في بيان لها جميع الجهات العامة الـمختصة بتصنيع وتعبئة اسطوانات الأوكسجين الطبي بضرورة فتح مراكزها وتزويد مراكز العزل والمواطنين الذين يتلقون العلاج في منازلـهم بالأكسجين اللازم لمواجهة وباء كورونا داعية الجميع إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار الوباء.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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