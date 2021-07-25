السويح: مقترح مفوضية الانتخابات بقانون تقسيم الدوائر الانتخابية يُعمق الانقسام السياسي ‏

انتقد عضو لجنة الحوار بما يسمى “المجلس الأعلى للدولة” علي السويح، قانون ترسيم الدوائر ‏المقترح من قبل المفوضية العليا للانتخابات يساعد في شق ‏الصف بين الليبيين.‏

وقال السويح في تصريحات عبر قناة “ليبيا بانوراما”، الذراع الإعلامية لجماعة الإخوان في ليبيا، إن مقترح المفوضية ينسف كافة الجهود التي ‏تهدف للتقارب بين الأطراف السياسية وتوحيد البلاد‎.‎

ولفت إلى أن المشروع المقدم من قبل المفوضية يعيق ‏العملية السياسية وإجراء الانتخابات المقبلة، بل ويزيد من ‏حالة التشظي بمؤسسات الدولة.‏

ونفى السويح أيضا توجيه أي دعوة لأعضاء “الدولة ‏الاستشاري”، للمشاركة في اجتماع روما، لمناقشة القانون ‏الانتخابي.‏

وفي سياق متصل أعرب السويح، عن رفضه لقرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بتشكيل لجنة برلمانية خاصة لصياغة قانون تنظيم الانتخابات.

واعتبر السويح، في تصريحات لموقع “عربي 21” الممول من قطر، القرار تخبطا واضح من مجلس النواب، قائلا: “كان من الأجدى التنسيق مع مجلس الدولة بخصوص قانون الانتخاب بدل البحث في إيطاليا مع المفوضية العليا للانتخابات التي وظيفتها تقتصر على تنفيد ما يتفق عليه المجلسان”.

وأكد أن مجلسه لن يعترف بهذا القانون إلا بعد التنسيق معه، مضيفا: “هذا التصرف سيزيد تعقيد الأزمة، خاصة بعد تقديم رئيس المفوضية مقترح انتخاب البرلمان القادم، والذي قوبل برفض واسع من عدة مدن ومؤسسات، لذا كان من الأولى أن يبحث البرلمان عن حل الأزمة السياسية داخل ليبيا بدل البحث عنها في فنادق روما”.

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