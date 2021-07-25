المنفوخ: ملتقى الحوار السياسي ليس لديه أي صلاحية أو قدرة لإيقاف التدخل الأجنبي في ليبيا

قال عضو ملتقى الحوار السياسي معاذ المنفوخ، أمس السبت، أن “ملتقى الحوار السياسي ليس لديه أي صلاحية أو قدرة لإيقاف التدخل الأجنبي في ليبيا، بل الأمر يتعلق بالمؤتمرات الدولية مثل “برلين 2” الذي لم تكن مخرجاته جدية نظرا لعدم رغبة الدول أصحاب المصالح في ليبيا للخروج”، على حد تعبيره.

المنفوخ، وفي مداخلة هاتفية عبر الفيديو لقناة “التناصح” التي يمتلكها المفتي المعزول من مجلس النواب الصادق الغرياني وتبث من تركيا، أوضح أنه لم يتم حتى الآن تنفيذ بنود خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي المتمثلة في تمكين حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة من بسط سيطرتها على جميع التراب الليبي وتوحيد المؤسسة العسكرية وإنهاء التواجد الأجنبي، لكن تم القفز إلى تاريخ إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر ونسيان باقي بنود خارطة الطريق.

وأكد أن “المعطيات الموجودة على أرض الواقع لا تشير إلى إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، خصوصا بعد فشل ملتقى الحوار السياسي في الاتفاق على القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات، لأن الخلاف على القاعدة الدستورية قائم بين طرفين موجودين على أرض الواقع لأن كل طرف يحاول تفصيل القاعدة على أشخاص بعينهم”، بحسب قوله.

وذكر أنه “حال عدم إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر سيكون لمجلس النواب الحق في تشكيل حكومة جديدة أو التمديد لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وفقا خارطة الطريق التي حددت أقصى مدة لعملها بـ18 شهرا”.

وأشار إلى “عدم وجود أي موعد جديد لاجتماع أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد إحالة القاعدة الدستورية لمجلسي “النواب والأعلى للدولة” للاتفاق عليها”.

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