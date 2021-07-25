السريري: قانون الانتخابات والاستفتاء من اختصاص مجلسي “الدولة والنواب”.. ومقترح المفوضية مخالف للقانون

أعرب عضو ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة” فتح الله السريري، عن رفضه لمقترح رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، بشأن توزيع الدوائر الانتخابية.

وقال السريري، في تصريحات لقناة “ليبيا الأحرار”، الممولة من قطر وتبث من تركيا إنه لم يتم التشاور مع مجلسه بشأن قانون الانتخابات المقترح من قبل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، معتبرا أنه مخالف لنصوص القانون.

وأضاف أن دخول المفوضية في هذا الشأن يفقدها مصداقيتها وحياديتها، مبينا أن إقرار قانون الانتخابات والاستفتاء على الدستور، من اختصاص مجلسي “الدولة والنواب”، وفقا للمادة 23 من الاتفاق السياسي التي تنص على تشكيل لجنة مشتركة بينهما، والتنسيق مع الحكومة لتنفيذ الاستحقاقات.

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