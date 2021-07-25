الشركسي: أي قرار يصدر عن رئيس البرلمان سيعارضه “الأعلى للدولة” سواء مع مصلحة الوطن أو ضدها

قال عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي، إن كل اللجان المشكلة من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، سواء للمناصب السيادية أو القاعدة الدستورية، لن تصل لأي حل كما أثبتت التجارب السابقة.

وأضاف الشركسي، في تصريحات لموقع “عربي 21” الممول من قطر، أن “المجتمع الدولي لجأ إلى ملتقى الحوار السياسي لأن الوضع القائم من خلال الاتفاق السياسي أثبت بالتجربة أنّ مجلسي “الدولة والنواب” لن يصلا لأي اتفاق”.

وذكر أن “المجلسين عقدا اجتماعات متكررة وعدة لجان بعدة أسماء وأرقام وأسماء لم تصل لأي شيء، وبالتالي أي قرار يصدر عن رئيس البرلمان سيواجه بالمعارضة من “الأعلى للدولة”، سواء مع مصلحة الوطن أو ضدها”، على حد قوله.

وفيما يخص لقاء اللجنة البرلمانية في إيطاليا لصياغة القاعدة الدستورية، قال: “أي حوار أو لقاء لا بد أن يتم عبر البعثة الأممية ولا ينبغي لأي دولة أن تتحرك منفردة في الملف الليبي، فعدة دول فعلت ذلك في السابق وفشلت، ومنها فرنسا وإيطاليا نفسها”.

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