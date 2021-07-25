دغيم: قرار شكيل لجنة برلمانية لصياغة القاعدة الدستورية “أحادي” لتعطيل الاستحقاقات الانتخابية

وصف عضو مجلس النواب وعضو لجنة التوافقات بملتقى الحوار السياسي، زياد دغيم، “قرار رئيس مجلسه المستشار عقيلة صالح بتشكيل لجنة برلمانية خاصة لصياغة قانون تنظيم الانتخابات بالأحادي لتعطيل الاستحقاقات الانتخابية المقررة نهاية العام”، على حد قوله.

وقال دغيم، في تصريحات لموقع “عربي21” الممول من قطر، إنه “وفقا للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري، فإن إعداد مشاريع قوانين الانتخابات والاستفتاء اختصاص مشترك للبرلمان و”مجلس الدولة”، عبر لجنة مشتركة بينهما”.

وأفاد بأن “القرارات الأحادية الهدف منها تعطيل الاستحقاقات، وتأزيم الوضع السياسي والقانوني في ليبيا، وعدم إجراء انتخابات بموعدها، مثلما عطل المستشار صالح استحقاق المناصب السيادية، عندما تجاوز اللجنة المشتركة، وعيّن لجنة برلمانية منفردة”، على حد قوله.

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