دون معاقبتهم.. ميليشياوي: يجب تسليم كارة مطار امعيتيقة وغنيوة ميناء طرابلس ومصطفى قدور شركة الإتصالات

هاجم القيادي بميليشيا “بركان الغضب”، فرج اخليل، ‏تصريحات الناشط المقيم خارج ليبيا عبد الحكيم البوسيفي الموالي للميليشيات والغزو التركي، التي يطالب فيها ‏بإعطاء مطار معيتيقة وميناء طرابلس للعناصر المسلحة، مقابل ‏تسليم سلاحهم.‏

اخليل، في تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال: “البوسيفي يوجه رسالة إلى رئيس حكومة ‏الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة ويطلب منه أن ‏يعطي كلاً من؛ عبدالرؤوف كارة مطار وشركة طيران وأغنيوة ‏الميناء وشركة نقل بحرى عملاقة، ومصطفي قدور شركة ‏الاتصالات، بحجة أنهم هم من أطاحوا بالقذافي”.‏

وتابع: “يا صفيق، ياعربيد، هؤلاء الذين تُقسّم الأموال ‏التي لا يستحقونها عليهم، ولا شخص فيهم منذ عام ‏‏2011 شارك في الإطاحة بمعمر أو كان متواجدًا في الأصل بأي مكان في طرابلس أو ‏غيره وكلهم بعد 2011، وهم بالعربي متسلقون”، بحسب وصفه.

وتابع: “في المقابل ماذا سنقدم لـ350 كتيبة من مدينة ‏مصراتة وألفي شهيد 2011 و900 حالة بتر ومصابين في 2011 ‏فقط”، بحسب وصفه.

وأتم بقوله: “في النهاية والله ألوم على مدينة الصمود طرابلس، ‏لأنها كان من المفترض منذ 2011 أن تنهي جميع مظاهر ‏التسلح بطرابلس والمنطقة الغربية بالقوة، لأن ما شاهدناه ‏اليوم وكل عام هو سببه عدم ضرب بيد من حديد من 2011 ‏لقيام الدولة”، بحسب وصفه.

وكان البوسيفي، قد قال في مقطع الفيديو: ”أود أن أوجه ‏رسالة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد ‏الحميد الدبيبة، بشأن خلاص ليبيا من القتال ومشاكل الليبيين ‏على السلطة”، بحسب قوله.

وتابع بقوله “أعتقد أنه عندي اقتراح لو سار عليه الدبيبة لو ‏كان اقتصادي وطني، ويريد أن يرد لها الحق المنهوب فلا ‏يجوز أن نهمش من أطاحوا بالقذافي ونهمشهم ونطلب منهم ‏تسليم سلاحهم، ولدي مقترح يمكنهم من تسليم سلاحهم”، بحسب قوله.

وأوضح أن “المقترح يتمثل في تسليم عبد الغني الككلي ميناء ‏طرابلس بما فيها شركة النقل البحري والخاصة وتسليم عبد ‏الرؤوف كارة مطار معيتيقة بكل صالاتها وطائراتها وشركة ‏الخطوط الجوية الليبية، وتسليم شركة الاتصالات لمصطفى ‏قدور ويسلموها للدولة بعدها بسنوات، وبالمقابل هم يسلموا ‏الدولة أسلحتهم ولا يكون هناك قوة في الأرض إلا سلطة ‏الدولة وقوة الدولة ويجب أن نعطي أولئك الناس حقهم وهم ‏يستاهلون هذا”، بحسب قوله.

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وأشار إلى أنه “بالنسبة للأخوة الموجودين في المنطقة الغربية ‏وكل واحد له حزبه فأعتقد أنه لو توحدنا كلنا مع بعضنا ووقفنا ‏وراء شخصية ونتكتل حوله مثل عبد الحميد الدبيبة، أعتقد ‏أن المنطقة الغربية ستتوحد وستكون قوتنا في وحدتنا ‏والمناطق الأخرى ستخضع لنا ليس بالقوة بل بالوحدة لأن ‏رجل طيب وكريم ولو أراد أن يوقف القتال ويهمه أمر الليبيين ‏أعتقد أن هذا المقترح منصف”، بحسب قوله.

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