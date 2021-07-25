بلدية رقدالين تعلن 6 إجراءات لمجابهة فيروس «كورونا»

أعلنت بلدية رقدالين، اليوم الأحد، ستة إجراءات لمجابهة جائحة «كورونا» والحد من الإصابة بالفيروس، مطالبة المواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة والتقليل من المخالطة قدر الإمكان لتفادي الإصابة بالوباء المتفشي عالميًّا.

وشملت الإجراءات التي قرر المجلس البلدي رقدالين فرضها:

1- الالتزام الكامل بارتداء الكمامة في جميع الأماكن الخاصة والعامة، 2- إقفال جميع الأماكن ذات الاكتظاظ مثل صالات الأفراح ومقاهي الأرجيلة والنوادي الرياضية والملاعب الخاصة.

3- إقفال محلات الإيجار الخاصة بالأفراح والمأتم.

4- إقفال محلات تزيين النساء (المزينات).

5- تقليص العاملين إلى نسبة 25%.

6- تفعيل دور الإعلام والتثقيف الصحي.

وأكد المجلس البلدي أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على سلامة سكان بلدية رقدالين نظرًا لتفاقم الوضع الوبائي ومدی انتشاره وما ورد إليه من رئيس فريق الرصد والاستجابة ومركز الفلترة بالبلدية، آملًا من الذين أُصيبوا بالوباء بحجر أنفسهم وعدم الاختلاط بالآخرين إلى حين شفائهم الشفاء التام من هذا الفيروس حتى لا يكونوا سببًا في زيادة انتشار المرض، متمنيًا لهم الشفاء العاجل عليه.

وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع إجراءات مشابهة أعلنها عدد من البلديات في إطار جهود مجابهة الوباء في وقت تشهد فيه البلاد تزايدًا ملحوظًا في عدد الإصابات المسجلة بالفيروس، خاصة خلال الأسابيع الأخيرة.

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