القطراني يناقش مع رئيس تسييري بنغازي إجراءات تحصيل الإيرادات المحلية

التقى النائب الأول لرئيس الحكومة حسين اعطية القطراني اليوم الأحد بعميد بلدية بنغازي صقر بوجواري .

وقال المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية، في بيان له، إن الاجتماع ناقش الإجراءات المتبعة من قبل البلدية لوضع لائحة تحصيل الإيرادات المحلية موضع التنفيذ من حيث جباية الرسوم والضرائب والإتاوات ذات الطبيعة المحلية لتكون أحد روافد تمويل الميزانية السنوية للبلدية، وذلك عن طريق النماذج المعدة من قبل وزارة المالية.

وبحسب البيان تم التأكيد خلال الاجتماع على اتخاذ كافة التدابير المتعلقة بفتح حساب خاص لهذه الإيرادات، والتأكيد على التصرف فيها طبقا لما تنص عليه اللوائح المحددة لذلك .

وتطرق الاجتماع لملف النظافة العامة بالمدينة والنظر إلى دور البلدية في رفع التساقط اليومي من النفايات وفق الخطط المعدة لذلك عبر نقاط التجميع المؤقتة ومقالب النفايات الدائمة ، بما يضمن حماية المواطنين وحماية البيئة من التلوث والحفاظ على المظهر العام للمدينة من حيث نظافة الساحات والميادين والطرق السريعة ونظافة الأحياء والمناطق السكنية .

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