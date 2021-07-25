الفيتوري: تأجيل الانتخابات سيضع البلاد على حافة الهاوية

حذر المحلل السياسي إبراهيم الفيتوري، من هدر الوقت، قائلا إن الأمور يجب أن تحسم بأي شكل حيث إن الشهر قارب على الانتهاء، وأنه في حالة عدم تسليم قاعدة دستورية سيكون من الصعب إجراء الانتخابات.

وأضاف الفيتوري خلال تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24” أن اجتماع روما يجب أن يكون حاسما ويلقى دعما دوليا وأمميا من شأنه وضع قوانين وقاعدة دستورية تحال لمجلس النواب سريعا للموافقة عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي الطعن على ما سيتم الخروج به لتفويت الفرصة على من يريدون عرقلة الانتخابات.

وأوضح المحلل السياسي أن سيناريو التأجيل سيكون صعبا على ليبيا، وقد يضع البلاد على حافة الهاوية، مشيرا إلى أن المصالحة الوطنية ووقف إطلاق النار مهددين بالانهيار حال فشل إجراء الانتخابات.

وطالب الفيتوري الجميع بالوقوف على مسؤولياتهم والالتزام بما يتماشى مع مصلحة الشعب الليبي للخروج من عنق الزجاجة التي وضعت البلاد فيه منذ عام 2011.