إضافة 3 أشهر في حسابات المواطنين ضمن علاوة الأبناء

أعلن عضو لجنة تعديل سعر الصرف، مصباح العكاري، إضافة 3 أشهر في حسابات المواطنين الأسبوع المقبل ضمن علاوة الأبناء.

وقال العكاري في تصريحات نقلها المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا، إنه سيتم أيضا دفع ستة أشهر لـمرتبات الشركات المتعثرة.

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