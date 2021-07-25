السايح يشارك في اجتماعات روما

أكد عضو مجلس المفوضية العليا للانتخابات، عبد الحكيم الشعاب، أن رئيس المفوضية، عماد السايح، شارك في اجتماعات روما التي تنظمها البعثة الأممية بحضور اللجنة البرلمانية لمناقشة الجوانب الفنية لمقترح قانون انتخاب البرلمان ورئيس الدولة.أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن نسبة تسجيل الناخبين في المنظومة بلغ قرابة الواحد والخمسين بالمئة حتى تاريخ الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

وأوضحت المفوضية أن إجمالي عدد المسجلين في منظومة سجل الناخبين وصل إلى مليونين وأربعمئة وستة وخمسين ألفا، وستمئة وثمانية وخمسين مسجل، مضيفة أن عدد المسجلين الجدد وصل إلى مئة وستة عشر ألفا وخمسمئة واثنين وستين.

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