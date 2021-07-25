جامعة أسيوط تستقبل “30” طفلا ليبيًا مصابين بتشوهات خلقية لعلاجهم

أخبار ليبيا 24 – صحة

استقبلت جامعة أسيوط المصرية، 30 طفلاً ليبياً مصابين بتشوهات خلقية، تمهيدًا لفحصهم وعلاجهم بالمجان بمستشفيات الجامعة هناك .

وقبل أيام، أعلن رئيس جامعة أسيوط، الدكتور طارق الجمال، عن انطلاق أعمال قافلة طبية جديدة لمؤسسة عملية الابتسامة- مصر بمركزها الطبي بمستشفى الأطفال الجامعي وتمتد حتى التاسع والعشرين من نفس الشهر.

وكشف رئيس قسم جراحة التجميل بكلية الطب بجامعة أسيوط، أن تلك القافلة الطبية المجانية تستهدف لأول مرة علاج الأطفال المصابين بعيوب خلقية بالشفاه الأرنبية وشق سقف الحلق بمستشفى أسيوط الجامعى من دولة ليبيا الشقيقة، إيماناً منا بدور مصر في إطار الدعم والتضامن مع الدول الصديقة والشقيقة والمساهمة لتخفيف العبء عن الشعب الليبي في أوقات المحن والأزمات وتقديم كل سبل الدعم والتضامن الدائم لمساعدة هؤلاء الأطفال.

وأوضح رئيس قسم جراحة التجميل بكلية الطب بالجامعة، أن أعمال القافلة ستجرى عن طريق فريق طبى دولى متكامل من متطوعي مؤسسة عملية الابتسامة الدولية من مختلف دول العالم كالولايات المتحدة الأمريكية، وإيطاليا، والسويد، وكندا وبمشاركة الفريق الطبي المصري من متطوعى مؤسسة عملية الابتسامة – مصر وأيضا أطباء متدربين من ليبيا والتي تشمل أطباء جراحات التجميل والتخدير والأطفال والأسنان والتخاطب والتمريض وغيرها من التخصصات المعاونة مثل الإحصاء الطبي والتصوير التوثيق والعلاج النفسي لإجراء عمليات جراحية مجانية للأطفال الذين يعانون من الشفة المشقوقة وشق سقف الحلق كعيب خلقي.

وأضاف أن القافلة تأتى فى إطار تعاون المؤسسة الممتد مع جامعة أسيوط ومن خلال اتفاقية التعاون المشترك مع المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.