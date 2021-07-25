المنصوري : حركة العبور في معبر رأس اجدير شبه متوقفة

أخبار ليبيا 24 – صحة

قال مدير إدارة الصحة الدولية بمعبر رأس اجدير الحدودي مختار المنصوري، إن الحركة العبور في المنفذ شبه متوقفة، ويسمح فقط بدخول الليبيين العالقين في تونس.

المنصوري أوضح – في تصريح لأخبار ليبيا 24 – اليوم الأحد، أنه بسبب الحالات المرضية والتي تحتاج إلى علاج في الخارج يسمح لهم بالعبور والسفر يكون للمريض ومرافق واحد فقط، على أن يكونوا في سيارة أسعاف، ونتيجة تحاليلهم سالبة، لافتاً أن دخولهم يكون بكل اريحية وبدون تأخير.

وأضاف أن الحركة التجارية متوقفة في المعبر، وعدد السيارات التي دخلت يترواح بين 20 و30 سيارة، فيما بلغ العدد الإجمالي منذ قفل المعبر بسبب جائحة كورونا أكثر من 5000 سيارة .

وأشار إلى أنهم مكلفون بأجراء التحاليل لليبيين القادمين من تونس في المنفذ بعد إجراءاهم لتحليل آخر في تونس، ومن تُسجل أصابته في المنفذ يتم التنسيق والتواصل مع بلدياتهم ليتسلموهم وينقلوهم إلى مُدنهم لحجرهم في مراكز العزل، أو عزلهم منزلياً كلاً بحسب حالتهم الصحية.