السلفيوم ترصد نوعا من الأسلحة تستخدمها تركيا لتدريب المليشيات شبيهة لأسلحة تستخدمها داعش

نشرت مؤسسة سلفيوم للأبحاث والدراسات تحليلا للصور التي نشرتها وزارة الدفاع التركية لما تزعم أنه عمليات تدريبية للميلشيات في ليبيا.

سلفيوم أوضحت عبر صفحتها الرسمية، أن التحليل رصد بندقية تستخدم على أنها السلاح الشخصي لتدريب عناصر الميلشيات شبيهة ببندقية جي ثلاثة الألمانية التي رصدها الجيش الوطني في مارس الماضي، عقب نشره لصور العملية العسكرية ضد الخلية الإرهابية في حي الشارب بأوباري كأحد الأسلحة التي تم العثور عليها.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

السلفيوم أوضحت أن هذا الرصد يعطي مؤشرا واضحا حول المصدر الذي تحصلت منه الجماعات الإرهابية على هذه البندقية، والتي وصلت إلى ليبيا والمنطقة عبر التواجد العسكري التركي في غرب ليبيا، بحسب تحليلها.

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