العيادة الجامعية لقاريونس تبدأ بإعطاء اللقاح لطلابها

افتتحت العيادة الجامعية قاريونس قسما لإعطاء اللقاح الروسي للموظفين والهيئة التدريسية والطلاب، بهدف الحد من انتشار الفيروس داخل الحرم الجامعي وفي عموم البلدية رغم الإمكانيات المتواضعة للعيادة.
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