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العيادة الجامعية لقاريونس تبدأ بإعطاء اللقاح لطلابها

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

افتتحت العيادة الجامعية قاريونس قسما لإعطاء اللقاح الروسي للموظفين والهيئة التدريسية والطلاب، بهدف الحد من انتشار الفيروس داخل الحرم الجامعي وفي عموم البلدية رغم الإمكانيات المتواضعة للعيادة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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