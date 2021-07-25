حملة أمنية في القره بوللي وقصر خيار لمنع الاعتداءات على أراضي الدولة

شرع فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بتنفيذ حملة أمنية في مدن وبلدات القره بوللي وقصر خيار والقويعة لايقاف البناء العشوائي للمنتجعات قيد الإنشاء وضبط الآلات المستخدمة في هذه الإنشاءات وتنبيه أصحابها بضرورة استيفاء أوراقهم وعرضها على مكتب النائب العام..

وتابعت الحملة الاعتداءات على الاراضي المملوكة للدولة وضبط المخالفين واحالتهم لجهات الاختصاص.. إضافة لرصد المنتجعات المقامة داخل هذه المناطق ومطالبة أصحابها باستيفاء أوراقهم وعرض على مكتب النائب العام..

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